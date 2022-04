De Jonge en Agema botsen over verwijt van vriendjespolitiek

Minister Hugo de Jonge stoort zich eraan dat PVV’er Fleur Agema hem in verband heeft gebracht met vriendjespolitiek. “Dat hele lelijke woord nepotisme werd daar zelfs bij gebruikt”, zei hij. “Ik werp dat verre van mij.” Hij noemt het een “nogal giftig verwijt”.

“Het raakt aan mijn integriteit, het raakt aan de intentie waarmee ik mijn werk doe”, zei De Jonge tegen Agema. “Het is zo’n giftig verwijt omdat je je nauwelijks kunt verweren.” Volgens hem legt Agema veel te makkelijk een link tussen het toenmalige CDA-lidmaatschap van Sywert van Lienden, met wie de deal gesloten werd, en van hemzelf. “Dat doet er niet toe. Als u anders beweert, kent u het departement van VWS niet en kent u mij niet.” Hij zei tegen Agema dat hij geraakt werd door de aantijging.

“Het is ook de bedoeling dat het de minister raakt. Want misschien gaat er dan ook een radertje in zijn hoofd draaien”, zei Agema. Van Lienden was weggestuurd bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen dat uiteindelijk de deal met het bedrijf van Van Lienden moest sluiten. Volgens Agema heeft De Jonge gezorgd dat hij weer in beeld kwam. “Mijn vraag is of de minister zich realiseert dat daardoor andere partijen, die bewezen deugdelijke mondkapjes hadden, in het weekend van 11 april afgeblazen zagen worden”, vroeg ze gepikeerd aan De Jonge.

“Nee, voorzitter. Gewoon nee. Het idee, de suggestie dat dat kan, dat je dat zou kunnen doen, dat je dat zou willen doen is een onjuiste suggestie.” Hij noemde het idee “verwerpelijk” en “idioot”, en vroeg Agema wat hij hier nog tegenin zou kunnen brengen. “U maakt het verwijt en daarmee blijft het plakken. Dat weet u ook en daarom gebruikt u dit verwijt. Want er is niet een flintertje bewijs dat er ook maar iets hiervan aan de hand zou kunnen zijn.”