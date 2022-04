Klaver: we moeten afrekenen met verziekte bestuurscultuur

GroenLinks-voorman Jesse Klaver is klaar met de “verziekte bestuurscultuur” van het kabinet. “We moeten daarmee afrekenen”, zei hij tijdens het debat over de mondkapjesdeal.

Volgens hem gaat het debat over iets groters, over de democratie. Over een bestuurscultuur waarin informatie over het “toeslagenschandaal jarenlang is achtergehouden, met alle gevolgen van dien”. Het kabinet moet eerder met informatie komen en zich minder druk maken over de eigen status en de beeldvorming. “Mijn boodschap: ga aan het werk. Geef eerlijk antwoord als de Kamer of journalisten vragen stellen.”

Het “sorry” van De Jonge woensdag vergeleek Klaver met de “Rutte-methode. Die komt al tien jaar weg met allemaal ongein.” De Jonge kreeg wel degelijk details van de deal, aldus Klaver. “Waarom zei hij dat hij op geen enkele manier betrokken is?”

De Jonge heeft ambtenaren aan het werk gezet. “Mijn punt is niet dat het niet deugt, daar kan ik op basis van deze feiten niet over oordelen. Maar ik verwacht ieder moment van bewindspersonen dat zij eerlijk zijn naar de Kamer en journalisten. Democratie is gebaat bij transparantie, als dat niet gebeurt hebben we een groot probleem.”