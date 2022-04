Landen willen versnelling EU-klimaatplannen na inval in Oekraïne

De onderhandelingen over de Europese klimaatplannen moeten worden versneld. Die oproep doen elf EU-landen waaronder Nederland. Die versnelling is volgens hen noodzakelijk vanwege de Russische inval in Oekraïne.

De EU wil uiterlijk in 2050 klimaatneutraal zijn. Als eerste stap moet de CO2-uitstoot in 2030 al met 55 procent zijn verminderd vergeleken met 1990. Alle voorstellen om deze doelen te bereiken zijn vastgelegd in het pakket Fit for 55.

Over dat pakket van Europees Commissaris Frans Timmermans zijn de lidstaten nu aan het onderhandelen. In de voorstellen staat onder meer dat het aandeel hernieuwbare energie moet stijgen. Het streven is om vóór volgend jaar tot een akkoord te komen.

De Europese Commissie wil zo snel mogelijk minder afhankelijk worden van Russische energie-import. De voorstellen van Timmermans spelen volgens de elf ministers hierin een sleutelrol. “De onderhandelingen moeten daarom worden versneld en de ambities moeten omhoog.”

Europa moet volgens hen snel overgaan op duurzame energie. Ook om zo burgers te beschermen tegen prijsstijgingen als gevolg van energieafhankelijkheid. De EU importeert dagelijks voor honderden miljoenen euro’s aan gas en olie uit Rusland.

De plannen van Timmermans moeten snel worden ingevoerd, aldus de ministers. “Dat is de sleutel om de EU energie-onafhankelijk te maken van Russische fossiele brandstoffen en de enige manier om de klimaatcrisis te adresseren en te reageren op het agressieve Russische gedrag.”

Voor Nederland tekende minister Rob Jetten (Economische Zaken en Klimaat) de verklaring. De andere ondertekenaars komen uit Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, Spanje, Finland, Ierland, Luxemburg, Letland, Zweden en Slovenië.