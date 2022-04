Voetjes weer ouderwets van de vloer op Boekenbal

De coronacrisis gooide vorig jaar roet in het eten, maar dit keer begint de Boekenweek weer als vanouds met het Boekenbal. In de Amsterdamse nachtclub Escape gaan de voetjes vrijdagavond weer ouderwets van de vloer, met als eregasten Boekenweekauteurs Ilja Leonard Pfeijffer en Marieke Lucas Rijneveld.

Normaal gesproken is het Boekenbal in Internationaal Theater Amsterdam, de schouwburg aan het Leidseplein, maar omdat het evenement vanwege de onzekerheid rondom het coronavirus een maand werd uitgesteld was die locatie nu niet beschikbaar. Daarom week organisator Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) uit naar de Escape op het Rembrandtplein.

Vorig jaar ging het roemruchte feestje voor schrijvers, uitgevers, boekhandelaren en andere spelers in de literaire wereld niet door en CPNB verwacht dan ook dat deze editie “een groot feest wordt”. Het thema is ‘De nacht is van de liefde’, wat aansluit bij de eerste liefde, het onderwerp waar het in de 87e editie van de Boekenweek om draait.

De stichting liet eerder weten dat ze 5 euro per Boekenbalbezoeker doneert aan Giro555 voor Oekraïne. De Boekenweek duurt van zaterdag tot en met zondag 18 april.