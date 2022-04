Weer vergeefse zoektocht naar vermiste Marjo Winkens in Limburg

In een bos bij het Limburgse dorpje Ulestraten is zaterdag met graafmachines gezocht naar de sinds 1975 vermiste Marjo Winkens (17) uit Schimmert. De zoektocht leverde echter niets op.

Volgens vrijwilliger Cor Aalbregt van de Stichting Signi Zoekhonden was tot de zoektocht besloten na informatie door de Limburgse detective Ben Zuidema. Een veroordeelde en inmiddels overleden Heerlense tbs’er zou vier jaar geleden tegen Zuidema gezegd hebben Winkens in het bos bij Ulestraten begraven te hebben, na haar te hebben vermoord.

“Drie jaar geleden zochten we vergeefs naar Marjo in een bosperceel bij Beesel”, vertelt Aalbregt. “Daar sprak iemand me aan en vertelde over een bewering van Zuidema dat hij de moordenaar zou hebben gesproken. We namen contact met Zuidema op, die ons vertelde waar het lichaam van Winkens zou liggen. We hebben de grond eerst met radarbeelden onderzocht, en vervolgens met speurhonden. Die honden slaan aan bij het ruiken van een lijkengeur. De honden gaven op twee plekken een signaal op een half verharde weg.”

“Met toestemming van de gemeente Meerssen hebben we die weg op vier plaatsen opengelegd, maar we hebben niks gevonden.”

Signi overweegt om op korte termijn verder onderzoek te doen bij Ulestraten. “Het kan zijn dat we er zaterdag net naast zaten”, zei hij. “Mogelijk is er dus binnenkort een nieuwe zoektocht.”

Het was niet de eerste zoektocht naar het vermiste meisje. In 2005 werd in Beesel gezocht na een tip dat daar stoffelijke resten zouden liggen. Een jaar later werd de stortplaats in Spaubeek onderzocht. In beide gevallen werden geen sporen van het vermiste meisje gevonden. Ook een zoekactie in april 2019 in Beesel leverde niets op.

Marjo Winkens miste in de nacht van 1 op 2 september 1975 de laatste bus vanuit Sittard naar haar woonplaats Schimmert. Van de moeder van haar vriendin leende ze een brommer. Die werd later teruggevonden bij Spaubeek, ergens tussen Sittard en Schimmert. Niet veel later werden haar helm, handtasje en jas teruggevonden in Beesel, meer dan 70 kilometer noordelijker. Van het meisje zelf ontbreekt elk spoor.