Amsterdam wil door met coffeeshopverbod voor toeristen

Het weren van buitenlandse toeristen uit Amsterdamse coffeeshops is de beste remedie om drugsoverlast in de binnenstad tegen te gaan. Bij dat standpunt blijft de Amsterdamse driehoek (burgemeester, officier van justitie en politie) na een aantal aanvullende onderzoeken en gesprekken met de coffeeshopsector, zo schrijft burgemeester Femke Halsema maandag in een brief aan de gemeenteraad.

In januari vorig jaar maakte de driehoek bekend op termijn alleen nog inwoners van Nederland toe te willen laten in de coffeeshops, om zo drugstoerisme tegen te gaan. Over dat zogeheten ingezetenencriterium (i-criterium) waren toen nog veel vragen vanuit de gemeenteraad. Veel partijen vreesden voor een toename van de illegale straathandel door toeristen de toegang tot coffeeshops te ontzeggen.

Nu meldt de driehoek dus door te willen met het plan. Wat de driehoek betreft is een verkoopverbod aan toeristen “een noodzakelijke ingreep om de cannabismarkt af te koelen in een eerste stap naar regulering”.

Op dit moment is ongeveer twee derde van de 166 Amsterdamse coffeeshops nodig voor de vraag van buitenlandse toeristen, zo staat in de brief. “Veel van de grote problemen in de stad worden gevoed vanuit de cannabismarkt: van overlast door drugstoerisme tot zware misdaad en geweld”, aldus Halsema.

De overlast van straathandel is al in de binnenstad te merken, vooral op de Wallen. “Straatdealers hangen op straat rond, vallen bezoekers lastig en gedragen zich vaak agressief”, stelt Halsema. Om dit tegen te gaan wordt het cameratoezicht op bepaalde plekken verbeterd. Om dealers te weren uit horeca, zetten ondernemers een eigen ‘portiersnetwerk’ op en ook wordt een waarschuwingscampagne op sociale media, in hotels en in de openbare ruimte uitgebreid.

Naast het verkoopverbod aan toeristen hoopt de driehoek de cannabismarkt te verkleinen en te reguleren door een keurmerk voor coffeeshops. De shops die voldoen aan extra regels, onder andere over transparantie, bedrijfsvoering en voorlichting, kunnen zo’n keurmerk krijgen. Zij mogen dan een hogere handelsvoorraad hebben en bij overtredingen wordt milder opgetreden.

Verder willen gemeente, OM en politie sneller optreden tegen straatdealers door hun ‘dagopbrengst’ af te pakken, zaken sneller op zitting te brengen en langdurige gebiedsverboden in te zetten.

Halsema wil eerst met de nieuwe gemeenteraad in gesprek over de voorgestelde maatregelen.