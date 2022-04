OM doet onderzoek naar dood vrouw na detoxkuur in Heesselt

In het Gelderse Heesselt is twee weken geleden een Belgische vrouw overleden na een detoxkuur. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar het overlijden, bevestigt een woordvoerster na berichtgeving van de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws.

Op 27 maart zou de 35-jarige vrouw een detoxkuur hebben gehad, maar dat niet hebben overleefd. Na de behandeling zou ze onwel zijn geworden, waarna ze in een bed is gelegd en enkele uren later overleed. Wat voor behandeling ze precies heeft ondergaan is nog onduidelijk. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en of er sprake is van een misdrijf. Een vrouw die erbij zou zijn geweest toen het fout liep, zou volgens de krant enkele dagen hebben vastgezeten.

Volgens Het Laatste Nieuws deed de vrouw vaker detoxkuren en was dit de derde keer dat ze de praktijk in Heesselt bezocht. Ze is zaterdag in Belgiƫ begraven.