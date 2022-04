Vonnis rechtbank in cokezaak vermeend misdaadkopstuk ‘Piet Costa’

De rechtbank in Rotterdam doet maandag uitspraak in de drugszaak rond de 50-jarige Roger P., alias Piet Costa. Volgens het Openbaar Ministerie is hij de onbetwiste leider van een bende die via de havens van Rotterdam en Antwerpen duizenden kilo’s cocaïne heeft geïmporteerd en plannen had voor nog veel meer. In januari eiste het OM zeventien jaar en negen maanden cel tegen hem.

P. werd in juni 2020 gearresteerd en zit sindsdien vast. Hij is tevens het middelpunt van een ander, opmerkelijk strafrechtelijk onderzoek: de Rotterdammer zou de grote man zijn geweest achter het geïmproviseerde gevangeniscomplex in Wouwse Plantage, waarvan een volledig ingerichte martelcontainer het meest in het oog lopende, schokkende onderdeel was. P. en de zijnen zouden er criminele vijanden hebben willen opsluiten en folteren, meent justitie. De politie kwam het sinistere project tijdig op het spoor en kon ingrijpen voordat er enig bloed was gevloeid. Ook in die zaak heeft het OM een straf tegen P. geëist: twaalf jaar cel. De uitspraak daarin volgt op 11 mei.

In beide processen heeft P. er het zwijgen toe gedaan. Hij verschool zich onder een hoodie en achter een mondkapje. Volgens justitie heeft hij jarenlang als een vorst geleefd van de astronomische bedragen die hij in de internationale cocaïnehandel heeft verdiend. Het bewijs tegen P. en zijn veronderstelde handlangers bestaat overwegend uit onderschepte en ontcijferde cryptoberichten tussen de verdachten onderling. De advocaten in de zaak betwisten de rechtmatigheid daarvan, het OM wuift die kritiek weg.

Een van P.’s medeverdachten is Rachid B., oud-profvoetballer die uitkwam voor onder meer Sparta en NEC. Tegen hem is vier jaar cel geëist. Naast P. en B. hebben nog zeven andere verdachten terechtgestaan.