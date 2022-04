Zomercarnaval Rotterdam dit jaar weer als vanouds

Het Rotterdamse Zomercarnaval is dit jaar voor het eerst sinds 2019 weer in de gebruikelijke vorm te beleven, meldt de organisatie van het drukbezochte evenement. Aan het hoogtepunt van het feest, de straatparade op zaterdag 30 juli, doen ook altijd veel internationale groepen mee. Voor de coronapandemie deden zeker 25 groepen mee, met in totaal ruim 2000 mensen van meer dan 25 nationaliteiten.

Jaarlijks trekt het festival – met veel muziek, zang en dans – enkele honderdduizenden mensen uit binnen- en buitenland. De Zomercarnaval Straatparade is een lange stoet met versierde wagens, dansers en danseressen. De route door de Rotterdamse binnenstad is 5 kilometer lang. De afgelopen twee jaar ging het Zomercarnaval vanwege de coronapandemie niet door.

Waar voorheen alleen een koningin van het carnaval werd gekozen wordt ze voortaan vergezeld van een koning. Met de verandering worden de eerste stappen gezet naar meer inclusiviteit binnen het feest. De op 9 juli gekozen kandidaten zullen één jaar lang de titel dragen van Queen & King Zomercarnaval. Ze zullen prominent aanwezig zijn tijdens de Zomercarnaval Straatparade en zullen daarna voor één jaar samen als ambassadeurs optreden van het Zomercarnaval.