DI-RECT is ambassadeur van Invictus Games in Den Haag

DI-RECT is de ambassadeur van de Invictus Games in Den Haag. De Haagse band brengt het nummer Wild Hearts tijdens de openings- en de sluitingsceremonie van het sportevenement ten gehore. Het nummer wordt ook bij video’s van sporters gebruikt.

DI-RECT is al vanaf het begin betrokken bij de organisatie van de Invictus Games Den Haag. In mei 2019 maakten de bandleden kennis met de Nederlandse deelnemers aan de Invictus Games en deden ze mee met een wedstrijdje rolstoelbasketbal.

“Deze samenwerking zat al lange tijd in de pijplijn, al voor de oorspronkelijke editie die voor 2020 in de planning stond waren we gevraagd om de Invictus Games muzikaal kracht bij te zetten”, aldus de mannen van DI-RECT. “Gedurende het hele evenement zullen wij dagelijks de activiteiten muzikaal omlijsten.”

De Invictus Games zijn van zaterdag 16 april tot en met vrijdag 22 april in het Zuiderpark in Den Haag. Eigenlijk zou het evenement in 2020 al in Nederland zijn, maar vanwege de coronacrisis ging dat niet door. Het evenement werd ooit bedacht door de Britse prins Harry om (oud-)militairen die in het leger psychisch of lichamelijk gewond zijn geraakt samen te brengen. De Britse prins is zelf ook aanwezig in Den Haag. Naar verluidt is zijn vrouw Meghan ook aanwezig, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Prinses Margriet woont de openingsceremonie bij, koning Willem-Alexander in ieder geval de sluitingsceremonie.