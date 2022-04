Komst Oekraïense atleten naar vijfde Invictus Games nog onzeker

Het is nog onzeker of aan de vijfde editie van de Invictus Games, die zaterdag in Den Haag van start gaan, sporters uit Oekraïne meedoen. Dat meldt een woordvoerder van organisator de Invictus Games Foundation (IGF).

“De situatie in het land is zoals bekend nogal onduidelijk. Ze hebben zich ingeschreven, maar kunnen ons nog niet zeggen of en met hoeveel mensen ze komen. We hopen snel op bevestiging want de tijd begint te dringen, de opening is zaterdag”, aldus de woordvoerder die ook niet weet wanneer hij rood of groen licht krijgt van Oekraïne.

De ongeveer 500 deelnemers uit 17, en als Oekraïne meedoet, 18 landen zijn actief in tien sporten: atletiek, gewichtheffen, handboogschieten, indoor-roeien, Land Rover Driving Challenge, rolstoelbasketbal, rolstoelrugby, wielrennen, zitvolleybal en zwemmen. De meeste sporten vinden plaats op locaties in en om het Zuiderpark. Vanwege coronabesmettingen ontbreken de delegaties uit Jordanië en Nieuw-Zeeland.

De publieke belangstelling is groot. Voor de wedstrijden zijn al meer dan 60.000 kaarten verkocht. Het publiek heeft daarnaast gratis toegang tot de speciale fanzone in het Zuiderpark. Daar zijn dagelijks onder meer optredens van militaire orkesten en rockbands, is een klimmuur en zijn andere sportieve activiteiten, zoals meedoen aan sporten voor mensen met een beperking.

De Invictus Games is een internationaal sportevenement voor militairen en veteranen, die psychisch of lichamelijk gewond zijn geraakt tijdens hun krijgswerk. Bedenker en beschermheer de Britse prins Harry begon in 2014 met de Games om door middel van sport herstel te stimuleren, revalidatie te ondersteunen en breder begrip en respect te kweken voor gewonde militairen en veteranen.

De Invictus Games duren van zaterdag 16 april tot en met vrijdag 22 april. Naast de aanwezigheid van prins Harry en echtgenote Meghan, zijn ook koning Willem-Alexander en prinses Margriet aanwezig.

Het evenement in en rond het Zuiderpark in Den Haag stond aanvankelijk voor 2020 gepland, maar moest vanwege de coronapandemie worden uitgesteld. De zesde editie van de Invictus Games is in 2023 in het Duitse Düsseldorf.

De NOS zendt de openings- en sluitingsceremonie live uit en verzorgt dagelijks rond of iets na 22.00 uur een samenvatting van de dag op NPO 2 na Nieuwsuur. Naast het sportieve gedeelte is er aandacht voor ontmoetingen van veteranen onderling en zijn er reportages over de achtergronden van de deelnemers.