Kuipers: geen Moderna-vaccin voor kinderen onder 12 jaar

Kinderen van zes tot en met elf jaar kunnen geen coronavaccin van Moderna krijgen. Zorgminister Ernst Kuipers vindt net als de Gezondheidsraad dat er nog onzekerheden zijn over de werking en de bijwerkingen van dit vaccin voor kinderen in deze leeftijdsgroep. Bovendien is er voldoende Pfizer-vaccin in een speciale dosering voor kinderen.

Er is nog te weinig informatie over Moderna voor jonge kinderen, omdat het vaccin buiten studieverband nog nauwelijks aan kinderen onder de 12 jaar is verstrekt. Kuipers wijst er in een brief aan de Tweede Kamer op dat daarom nog niet bekend is wat bijvoorbeeld het risico op een ontsteking van de hartspier of het hartzakje is na een prik met Moderna bij jongere kinderen. Deze ontstekingen zijn als bijwerkingen opgenomen in de bijsluiter van het Moderna-vaccin.

Als er later toch meer gegevens bekend worden over Moderna voor jonge kinderen, dan kan het eventueel alsnog worden toegevoegd aan het vaccinatie-aanbod voor kinderen, aldus Kuipers. Kinderen van 12 tot en met 17 jaar kunnen ook al Pfizer-vaccins krijgen.

Ouders moeten volgens Kuipers zelf een afweging maken of zij hun kind willen laten vaccineren. Informatie daarover staat op de site van de rijksoverheid.