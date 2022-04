Republikeinen demonstreren met Koningsdag tegen monarchie

Leden van de Republiek, het voormalig Republikeins Genootschap, demonstreren met Koningsdag in Maastricht tegen de monarchie. “We zwaaien dan Willem de Laatste uit”, aldus voorzitter Floris Müller van de Republiek. Het koningspaar viert Koningsdag op 27 april in de Limburgse hoofdstad.

“Wij zijn van plan groots aanwezig te zijn”, vertelt Müller. “Er is in Nederland geen meerderheid meer voor erfopvolging. In Limburg is de monarchie überhaupt niet populair. Wij vinden dat dit feest het afscheid moet zijn van de monarchie. Wat ons betreft is dit Willem de Laatste. De populariteit van Willem Alexander is buitengewoon laag”, voegt Müller hieraan toe. “We gaan ergens langs de route demonstreren. Maar we gaan niks verstoren.”

De gemeente Maastricht staat de demonstratie toe. Wel is er nog overleg over de precieze plaats waar de groep mag demonstreren. “We respecteren het recht op demonstratie”, aldus een woordvoerder van de gemeente. “Wel kijken we nog naar enkele randvoorwaarden die te maken hebben met de veiligheid op die dag.”

Het toenmalig Nieuw Republikeins Genootschap kwam in het nieuws toen voormalig voorzitter Hans Maessen tijdens de troonswisseling in 2013 door de politie werd opgepakt. Maessen demonstreerde toen alleen in de samengestroomde menigte met een bord met opschrift tegen het koningshuis.