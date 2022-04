Staatssecretaris mag asielzoekers niet zo maar terugsturen

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) mag niet zonder onderzoek twee asielzoekers uit Egypte en Algerije terugsturen naar Kroatië. Dat oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De staatssecretaris mag er niet zonder meer vanuit gaan dat Kroatië zich aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) houdt.

Van der Burg wil een Egyptische en een Algerijnse asielzoeker terugsturen naar Kroatië. Daar hebben de twee mannen voor het eerst asiel aangevraagd. Op grond van Europese afspraken moet Kroatië de twee asielvragen in behandeling nemen. De twee willen echter niet terug omdat Kroatië zich volgens hen niet aan het EVRM houdt.

Hoewel lidstaten van de Europese Unie er op zich vanuit mogen gaan dat alle lidstaten zich aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens houden, kan er soms aanleiding zijn om nader onderzoek te doen. In dit geval had Van der Burg onderzoek moeten doen naar “de actuele feiten en omstandigheden” in Kroatië, oordeelt de Raad van State. De staatssecretaris moet onderzoeken of de Egyptische en de Algerijnse asielzoeker bij terugkeer in Kroatië wel een asielprocedure kunnen doorlopen.

Aan de buitengrens van Kroatië zou “op grote schaal en al lange tijd” sprake zijn van zogeheten pushbacks, stelt de Raad van State. Dat raakt niet alleen vreemdelingen die illegaal Kroatië proberen in te komen, maar dat risico is er ook voor “vreemdelingen die door Kroatië opnieuw zijn toegelaten vanuit andere lidstaten en voor vreemdelingen die zich dieper in het binnenland van Kroatië bevinden”, stelt de Raad van State.