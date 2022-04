IND: wachttijden voor gezinshereniging lopen op

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) handelt momenteel een op de drie aanvragen voor gezinshereniging buiten de wettelijke beslistermijn van zes maanden af. Dat bevestigt een woordvoerder na eerdere berichtgeving van de NOS. Volgens de IND is er een wachtrij ontstaan doordat er de afgelopen twee jaar vanwege het coronavirus minder gereisd kon worden en zijn er ook meer aanvragen ingediend dan verwacht.

Asielzoekers met een verblijfsvergunning hebben het recht gezinsleden over te laten komen naar Nederland. Door de reisrestricties konden zulke “nareizigers” volgens de IND de afgelopen twee jaar moeilijk aan een visum komen bij een Nederlandse ambassade in het buitenland. Ook was het door de beperkingen moeilijker om naar een interview te komen of mee te werken aan een DNA-onderzoek, stelt de dienst.

Volgens de IND speelt ook mee dat een deel van de aanvragen voor gezinshereniging niet compleet was. Daardoor duurt het langer voordat er een besluit valt. “Het belang van hereniging van gezinsleden die door de vlucht van elkaar gescheiden zijn is groot”, laat de dienst weten. “Daarom spant de IND zich onverminderd hard in om nareisaanvragen zo snel mogelijk af te handelen.”

Het is niet voor het eerst dat de wachttijden voor verblijfsaanvragen oplopen bij de IND. In 2018 liep de wachttijd voor onder meer gezinsherenigingen ook fors op.