Hof hoort aantal getuigen in moordzaak advocaat Wiersum

In de zaak in hoger beroep over de moord op advocaat Derk Wiersum zal een aantal getuigen worden gehoord. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vrijdag bepaald. Daarbij wordt ook gekeken naar het alibi van een man die volgens de advocaten van de twee in de zaak veroordeelde verdachten de schutter zou kunnen zijn geweest.

Derk Wiersum (44) werd op 18 september 2019 bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. Moreno B. en Giërmo B. zijn vorig jaar door de rechtbank veroordeeld tot dertig jaar cel, na een eis tot levenslang. Zij ontkennen. Beide verdachten en het Openbaar Ministerie zijn in hoger beroep gegaan. Wiersum was een van de advocaten van Nabil B., de kroongetuige in het liquidatieproces rond Ridouan Taghi.

Ooggetuigen spraken kort na de moord over een jonge, slungelachtige man die de schutter zou zijn geweest. De twee verdachten zouden niet aan dat signalement voldoen. De politie verhoorde destijds een andere, potentiële verdachte, maar hij beriep zich op zijn zwijgrecht. Een familielid van deze man verklaarde dat zij op de dag van de moord op een rappersfeestje in Brabant waren. De advocaten van de veroordeelde verdachten willen dit nader onderzocht hebben. Het hof wees een getuigenverhoor van het familielid toe. De verblijfplaats van de man zelf is onbekend.

Een van de advocaten had het hof opnieuw verzocht de zaak naar een ander gerechtshof te verwijzen, omdat de Amsterdamse rechters de zaak niet objectief zouden kunnen beoordelen. Wiersum was een Amsterdamse advocaat. Het hof wees het verzoek andermaal gemotiveerd af en acht zichzelf goed in staat de zaak te behandelen. De raadslieden hadden eerder soortgelijke verzoeken gedaan bij de rechtbank en eerder dit jaar ook bij het hof.

De volgende zitting in de zaak tegen de beide verdachten is op 27 juni. De inhoudelijke behandeling in hoger beroep zal pas begin 2023 plaatsvinden.