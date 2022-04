Kort geding tegen Yvonne Coldeweijer over juicevideo

Vlogger Yvonne Coldeweijer moet vrijdag naar de rechtbank. Zangeres Samantha Steenwijk heeft volgens de maakster van het zogenoemde juicekanaal Life of Yvonne een kort geding aanspannen. Coldeweijer heeft Steenwijk – volgens de zangeres onterecht – ervan beschuldigd illegale dieetpillen te gebruiken.

Het management van de zangeres wil niet bevestigen dat Steenwijk de rechtszaak heeft aangespannen. De rechtbank in Amsterdam noemt geen naam van de eisende partij.

In een video legt Coldeweijer uit dat Steenwijk om een rectificatie en een schadevergoeding vraagt. Ook zou Coldeweijer volgens de eis haar bronnen prijs moeten geven. De advocaat van Steenwijk zou al eerder om een rectificatie hebben gevraagd, waaraan Coldeweijer ook gehoor heeft gegeven. Dat zou echter niet volgens de eisen van Steenwijk zijn gebeurd. Coldeweijer heeft de video over het gebruik van de dieetpillen inmiddels offline gehaald.

Het is de eerste keer dat Life of Yvonne in een civiele rechtszaak is verwikkeld, maar Coldeweijer heeft naar eigen zeggen wel eerder waarschuwingen gehad. Zo zou de Rijksvoorlichtingsdienst haar een brief hebben gestuurd nadat ze een foto van prinses Amalia met een alcoholisch drankje had geplaatst. Ook kreeg Coldeweijer veel kritiek op haar berichtgeving rondom de gijzeling in de Amsterdamse Apple Store. Ze zou daarmee de gegijzelden in gevaar hebben gebracht.