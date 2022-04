FlixBus blijft rijden naar Oekraïne ondanks raketaanvallen Lviv

FlixBus blijft naar Oekraïne rijden ondanks de Russische raketaanvallen op Lviv maandagochtend. Een woordvoerder zegt nog niet te weten wat voor gevolgen de aanvallen hebben voor reizen naar het land.

Maandagavond zei een woordvoerder nog dat de situatie veilig genoeg is. Er zouden volgens FlixBus nog geen annuleringen van reizigers binnen zijn gekomen. Ook zou het aantal mensen dat terugreist naar Oekraïne toenemen volgens de busmaatschappij.

Op tweede paasdag vertrok een volle bus vanuit Maastricht richting de Poolse hoofdstad Warschau. De meeste van de 61 reizigers hebben bestemmingen in Duitsland of Polen. Vanuit Warschau kunnen reizigers met FlixBus overstappen naar Kiev of zes andere steden in het westen van Oekraïne, waaronder Lviv.