Voormalig minister Ingrid van Engelshoven formateur in Maastricht

Voormalig minister Ingrid van Engelshoven (D66) wordt formateur in Maastricht. Samen met de Maastrichtse hoogleraar Mathieu Segers gaat ze met zes partijen het gesprek aan over een nieuwe coalitie in de gemeenteraad van de Limburgse hoofdstad.

De 55-jarige Van Engelshoven was van 2010-2017 wethouder in Den Haag. In 2017 werd zij minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Rutte III. Historicus Mathieu Segers (45) schreef boeken over de Europese geschiedenis. Hij was van 2016 tot 2020 decaan aan de Maastricht University, waar hij hoogleraar Hedendaagse Europese Geschiedenis en Europese Integratie is.

Beide formateurs gaan met Seniorenpartij Maastricht, D66, CDA, PvdA, VVD en Volt werken aan een nieuw coalitieakkoord. “Ingrid en Mathieu vormen een ideale combinatie van politieke ervaring, kennis van onze stad en de aandacht voor de juiste thema‚Äôs in de gesprekken die we gaan voeren”, zei lijsttrekker Frans Bastiaens van de grootste partij in de raad, de Senioren partij, dinsdag. “Ik heb er veel vertrouwen in dat we met een akkoord gaan komen dat onze stad verder brengt en de uitdagingen waar we voor staan benoemt en aanpakt.”