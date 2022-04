Nederlanders staan meer in de file sinds einde thuiswerkadvies

Automobilisten staan langer in de file sinds het thuiswerkadvies half maart is komen te vervallen, meldt Rijkswaterstaat. Tijdens de ochtendspits waren files de afgelopen vier weken op het drukste moment zelfs iets langer dan in 2019. Onderzoekers denken dat mensen mede vanwege het slechte weer veel in de auto stapten.

In de afgelopen vier weken waren files tijdens de ochtendspits op het piekmoment gemiddeld 196 kilometer lang. Dat is iets langer dan tijdens dezelfde periode in 2019 – het laatste jaar voor de pandemie – en veel langer dan de 76 kilometer in de eerste twee maanden van dit jaar. Hierbij is gekeken naar files op rijkswegen. Dit zijn voornamelijk snelwegen (A-wegen) en autowegen (N-wegen).

Twee weken geleden stond op het piekmoment van de ochtendspits zelfs 270 kilometer file. In de tweede helft van die week viel veel regen. “Vorige week was het weerbeeld een stuk beter en was de gemiddelde ochtendspits 190 kilometer”, schrijft Rijkswaterstaat.

De avondspitsen worden volgens de onderzoekers ook steeds iets drukker. Maar die toename verloopt meer geleidelijk en is al langer aan de gang, vanaf eind januari. Afgelopen donderdag stond op het hoogtepunt 430 kilometer file. Dat is de hoogste notering van het jaar tot nu toe.

Het valt Rijkswaterstaat op dat het vooral dinsdag en donderdag druk is tijdens de spitsuren, zowel ’s ochtends als ’s avonds. Op deze dagen was het ook voor de komst van het coronavirus het drukst op de weg.