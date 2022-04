70-jarige man aangehouden voor invoeren 1200 kilo cocaïne

De politie heeft dinsdag een 70-jarige man uit Nieuwerkerk aan den IJssel aangehouden voor betrokkenheid bij het invoeren van ruim 1200 kilo cocaïne. De drugs zat verspreid over verschillende zendingen fruit vanuit Zuid-Amerika naar Nederland, zo meldt de politie.

De man was als expediteur in elk geval sinds begin 2019 betrokken bij de cokezendingen. Er wordt nog onderzoek gedaan naar andere drugsvangsten waar de verdachte mogelijk iets mee te maken had.

Bij doorzoekingen van het huis en bedrijfspand van de man legde de politie beslag op een aantal telefoons en ruim 25.000 euro cashgeld. De verdachte is op vrije voeten gesteld en moet op een later moment voor de rechter verschijnen.

De politie kwam de man op het spoor door onderschepte berichten van de versleutelde communicatiedienst ANOM. Die dienst werd in het geheim opgezet en beheerd door de Amerikaanse FBI, zo werd vorig jaar juni bekend.