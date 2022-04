FNV dreigt met acties in streekvervoer als betere cao uitblijft

Vakbond FNV dreigt met acties in het streekvervoer als werkgevers niet voor begin mei met een beter cao-voorstel komen. Daarbij worden werkonderbrekingen en stakingen niet uitgesloten. FNV-leden hebben het eindbod van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) massaal weggestemd, aldus de vakbond. VWOV-voorzitter Fred Kagie zegt verrast te zijn over de dreiging vanuit FNV, juist omdat vakbond CNV wel akkoord ging met het laatste voorstel.

FNV zegt dat leden onder meer willen dat de lonen meestijgen met de inflatie en dat die met 100 euro bruto per maand stijgen. “De mensen in het streekvervoer hebben te maken met een zeer hoge werkdruk, hoog ziekteverzuim en oplopende personeelskrapte”, aldus FNV-bestuurder Marijn van der Gaag. “Al jaren onderhandelen we voor een lagere werkdruk, maar de werkdruk en het ziekteverzuim blijven maar stijgen.”

VWOV zegt al meer geboden te hebben dan eigenlijk kon en dat het voorstel het maximale is. “Het is heel ingewikkeld om op deze eisen in te gaan. Het zijn er enorm veel en dat kan helemaal niet”, meent Kagie. “Bij ons is geen ruimte.”

Bang voor acties is de voorzitter niet. “Mensen die nu gaan actievoeren in crisistijd, zijn heel onverantwoordelijk bezig.” Volgens hem kampen bedrijven in het streekvervoer nog sterk met de gevolgen van de coronacrisis, die ervoor zorgde dat er minder gereisd werd. FNV heeft de werkgevers tot 3 mei gegeven om te reageren en zegt daarna met leden te gaan overleggen over te nemen stappen. VWOV zegt voor die datum met een reactie te komen.