Oekraïense songfestivalact Go_A op Haags koningsnachtfestival

De Oekraïense band Go_A, die vorig jaar met het nummer SHUM vijfde werd tijdens het Eurovisie Songfestival in Rotterdam, opent op 26 april het gratis muziekfestival The Life I Live in Den Haag. De mannelijke bandleden mochten vanwege dienstplicht eigenlijk het land niet uit, maar inmiddels hebben ze toestemming van het ministerie van Cultuur in Oekraïne om naar Nederland te komen.

Het ministerie vindt die toestemming de moeite waard, omdat de band met optredens aandacht kan vragen voor de situatie in hun thuisland, zo laat een woordvoerder van het festival weten. De zangeres van Go_A, Katerina Pavlenko, is al in Italië voor optredens. De mannen van de band moeten nog de grens over naar Polen, waar ze een vlucht naar Nederland kunnen pakken.

Het optreden in Den Haag heeft een symbolische betekenis voor de band. “Het is de stad van vrede en recht, de stad waar het Internationaal Gerechtshof staat. Daardoor is deze plek extra belangrijk voor ze”, aldus de festivalwoordvoerder. “Ze komen hier echt om hun stem te laten horen en aandacht te vragen voor vrede.”

Op het festival in de Haagse binnenstad staan, verspreid over acht podia, in totaal veertig acts, waaronder Jungle by Night, The Cool Quest, The Skatalites en Three Little Clouds. De naam van het evenement, The Life I Live, is ontleend aan het gelijknamige nummer van Q65, de Haagse band die populair was in de jaren zestig. De eerste editie was in 2011.

Go_A geeft ook andere concerten in Nederland. Zo treedt de band op 5 mei op tijdens het Bevrijdingsfestival in Groningen, staan er enkele clubshows gepland en komt de band in augustus naar Lowlands.