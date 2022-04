Opvang voor asielzoekers Ter Apel lijkt weer te lukken

Er is donderdagavond waarschijnlijk voldoende opvang beschikbaar voor asielzoekers die zich melden in Ter Apel. Volgens een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) lijkt het erop dat de opvang onder de toegestane grens van 2000 mensen zal blijven. “Dat is ook echt nodig, omdat we bufferplekken moeten houden voor de mensen die nog arriveren.”

Sinds dinsdag mogen er niet meer dan 2000 asielzoekers verblijven in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daardoor moesten er op korte termijn meer dan 300 slaapplekken worden gezocht voor mensen die in grote tenten op het terrein verbleven. De gemeenten Amsterdam, Nijmegen, Oss en Alkmaar schoten te hulp met tijdelijke opvangplekken. Donderdag werd bekend dat ook in Venray en in een azc in Rijswijk plek wordt gemaakt om Ter Apel te ontlasten.

Woensdagavond waren er volgens de woordvoerster van het COA ook voldoende slaapplekken beschikbaar, onder meer door mensen op het terrein in Ter Apel onder te brengen en op andere locaties. De woordvoerster benadrukt dat niet van tevoren is te zeggen hoe veel mensen er ’s avonds of ’s nachts nog aankloppen.