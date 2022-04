Parlementariërs Oekraïne vragen hulp bij bewijzen oorlogsmisdaden

Oekraïne heeft dringend meer hulp nodig om oorlogsmisdaden van Russische militairen te bewijzen. Daar vroegen volksvertegenwoordigers uit Oekraïne donderdag om tijdens een gesprek met leden van de Tweede Kamer. “Er is zelfs een tekort aan lijkenzakken.”

“We hebben DNA-tests, expertise, analisten, internationale experts nodig. We hebben ook behoefte aan technische apparatuur”, zegt Olena Khomenko. Zij is lid van de commissie Buitenlandse Zaken en Interparlementaire Samenwerking van het Oekraïens parlement, de Rada.

Volgens Khomenko zijn al meer dan 7000 oorlogsmisdaden geregistreerd door de procureur-generaal van haar land. Zij spreekt van genocide op het Oekraïense volk. De hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) is inmiddels een onderzoek begonnen in Oekraïne.

Toen de Russische militairen zich terugtrokken meldde de Oekraïense regering de vondst van massagraven in ‘bevrijde’ gebieden. In Boetsja, een voorstad van de hoofdstad Kiev, lagen veel lijken op straat. Er is wekenlang zwaar gevochten om deze stad. “Er worden nog steeds lijken gevonden”, aldus Mariia Mezentseva.

CDA’er Agnes Mulder zei dat geprobeerd zal worden om aan de wensen van de Oekraïense collega’s te voldoen. In de Tweede Kamer is veel steun voor de strijd van Oekraïne. Een ruime meerderheid steunt het kabinetsbeleid om wapens naar Kiev te sturen, en de harde sancties tegen Rusland.

De parlementariërs uit Kiev vroegen ook om meer strafmaatregelen tegen Rusland. Ze pleiten voor een boycot van Russisch olie en gas. Ook moeten meer Russische banken van het internationale betalingssysteem SWIFT worden afgesloten. Verder moeten Russische tegoeden die bevroren zijn in het buitenland worden gebruikt voor de wederopbouw van Oekraïne.