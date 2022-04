Gemiddelde wachttijd praktijkexamen CBR loopt op tot 22 weken

De gemiddelde wachttijd voor het doen van een autorijexamen is landelijk gestegen tot ruim 22 weken. Sinds oktober afgelopen jaar stijgt dit gemiddelde al. Toen duurde het nog rond de 6 tot 7 weken.

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) verwacht dat de wachttijden tot de zomer zullen stijgen en daarna weer gaan afnemen.

De huidige wachttijd ligt ruim boven de grens van 14 weken die het CBR in maart vorig jaar stelde om mogelijk noodmaatregelen in te zetten. Die grens werd afgelopen maart bereikt. Toch zet het CBR geen noodmaatregelen in. Rijscholen zouden nog mogelijkheden zien om de wachttijden op te vangen door de opleiding van kandidaten nog beter te plannen.

“We zijn alle zeilen aan het bijzetten en kijken wat we nog extra kunnen doen om de nood te lenigen”, aldus een woordvoerder. Het CBR neemt al sinds vorig jaar extra examinatoren aan, maar de krapte op de arbeidsmarkt maakt dat lastig. Ook werken examinatoren over en worden medewerkers die met pensioen gaan gevraagd langer te blijven. “Op alle fronten vragen we mensen nog een stapje extra te zetten, maar daar zijn grenzen aan.”

De wachttijden lopen op doordat het ziekteverzuim bij het CBR door corona hoger is dan normaal. Ook vallen door zieke kandidaten examens uit die weer ingehaald moeten worden. Door de lockdowns gingen ruim 300.000 praktijkexamens en toetsen niet door.

Het CBR heeft drie noodmaatregelen die het in “het uiterste geval” kan inzetten. Speciale faalangstexamens en tussentijdse toetsen zouden bijvoorbeeld kunnen worden geschrapt, en de leeftijd waarop examen kan worden gedaan zou van 17 naar 18 jaar kunnen gaan.