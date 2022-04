NPO Radio 5 eert Jan Rot met speciale uitzending

Jan Rot wordt vrijdagavond op NPO Radio 5 geëerd met een speciale uitzending. In Een Rotavond, zoals de uitzending is genoemd, praten vrienden en collega’s over de zieke cabaretier en tekstschrijver en wordt werk van hem ten gehore gebracht. De uitzending wordt gepresenteerd door Astrid de Jong en duurt van 20.00 tot 22.00 uur.

De uitzending is in het weekend dat Rot oorspronkelijk een groot concert zou geven in het Luxor Theater in Rotterdam. Rot heeft kanker en maakte begin april bekend dat hij al zijn optredens heeft moeten annuleren omdat zijn gezondheid onverwacht snel achteruit gaat. Hij zei toen nog een paar weken te leven te hebben.

Onder de gasten zijn onder anderen zangeres Marjolein Meijers, met wie Jan Rot jarenlang het duo An + Jan vormde, Jakob Klaasse, de pianist van Rot en Bill van Dijk met wie Rot in de musical De Palingvissers stond. Het repertoire van Rot wordt gespeeld door onder anderen het folkduo Tangarine en zanger Marcel de Groot.