De politie doet onderzoek naar een mogelijke schietpartij aan de Lage Witsiebaan in Tilburg. Agenten kwamen in de nacht van donderdag op vrijdag af op een melding en volgens een woordvoerder “lijkt het er op dat er daadwerkelijk geschoten is”.

Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. De politiewoordvoerder meldt dat het “mogelijk al even geleden is” dat er geschoten werd. Of er gewonden zijn is niet bekend. Daar doet de politie momenteel onderzoek naar.