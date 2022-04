Rutte: Fortuyn was van enorme betekenis in Nederland

Premier Mark Rutte vindt dat Pim Fortuyn, die op 6 mei twintig jaar geleden werd vermoord, van enorme betekenis is geweest voor Nederland. “Er is altijd een voor en een na Fortuyn”, zei hij op zijn wekelijkse persconferentie. Rutte prees ook de televisieserie over Fortuyn en zijn PvdA-rivaal Ad Melkert. “Prachtig en echt indrukwekkend”, waarbij volgens hem de karakters en nieuwe aspecten goed naar voren komen.

Rutte was in 2002 nog niet politiek actief – hij trad in Balkenende-I aan als staatssecretaris – maar hij vond de hele opkomst van Fortuyn “fascinerend”. Hij noemt hem “een man die door zijn persoonlijkheid het hele Haagse systeem in verwarring bracht.”

Rutte denkt dat we van Fortuyn “breed hebben geleerd dat maatschappelijke vraagstukken zich niet beperken tot de financieel-economische agenda”. Hij refereerde aan het kabinet Paars-II destijds “dat miljarden investeerde in onderwijs en gezondheidszorg en dat mensen nóg niet dankbaar waren. Veel mensen waren met andere dingen bezig.”

Volgens de premier ging en gaat het bijvoorbeeld ook over de opvang en integratie van vluchtelingen en andere mensen die naar Nederland toe komen, en de manier waarop “we die zo snel mogelijk onze normen en waarden bijbrengen”. In het besef dat daarover is ontstaan, is Fortuyn volgens de VVD-leider een bepalende factor geweest. “Ik hoop dat wij – we zijn natuurlijk allemaal een beetje kinderen van die revolutie – en of je nu rechts of links bent, ons realiseren dat de vraagstukken breder zijn dan het financiële plaatje.”