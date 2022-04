Lichte nachtvorst tijdens Koningsnacht, overdag fris maar droog

Koningsnacht, dinsdag 26 april, lijkt een frisse nacht te worden, met nachtvorst. Woensdag overdag verloopt Koningsdag fris, maar rustig en vrijwel overal droog. Dat verwacht Weer.nl.

Veel festiviteiten beginnen dinsdagavond al: in veel steden zijn er dan vrijmarkten en feesten. Volgens Weer.nl blijft het zeer waarschijnlijk overal droog, maar is het dus wel handig om een jas aan te trekken. Aan het begin van de nacht ligt de temperatuur rond 5 graden en aan de grond kan het lokaal licht vriezen.

Ook woensdag, op Koningsdag, zal het vroeg in de ochtend nog koud zijn. Maar in de middag ligt de temperatuur tussen 11 graden aan zee, 12 tot 14 graden in de Randstad en 16 graden in het zuiden. Wel is het bewolkt.

De koudste Koninginnedag was in 1970, het was toen guur met winterse buien. De temperatuur kwam in De Bilt niet hoger uit dan 8,6 graden, aldus Weer.nl. In 2017 was Koningsnacht opvallend koud met in De Bilt een minimumtemperatuur van min 2,0 graden. Op Koninginnedag 1993 kwam de temperatuur in het hele land tot boven de 25 graden.