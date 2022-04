Consumentenbond: mager rundergehakt helemaal niet zo mager

De vetpercentages van mager of extra mager rundergehakt in de Nederlandse supermarkten lopen uiteen van 8 procent tot 15 procent. Daarmee is het gehakt vetter dan mag volgens de Europese regels, meldt de Consumentenbond. De supermarkten stellen echter dat de etiketten niet kloppen en dat het werkelijke vetpercentage lager ligt.

Mager gehakt vlees mag volgens een Europese richtlijn maximaal 7 procent vet bevatten. Maar de Nederlandse Warenwet maakt onderscheid tussen gehakt vlees en gehakt, en dat laatste mag maximaal 15 procent vet bevatten. Als fabrikanten aan gehakt vlees iets toevoegen zoals een beetje water of aroma, valt het onder de definitie van gehakt, aldus de Consumentenbond.

De bond hield een steekproef met 62 gehaktvarianten en 12 supermarktketens. Daarvan bleken slechts 5 varianten minder dan 10 procent vet te bevatten. Ook zat er mager gehakt tussen met meer dan 15 procent vet. Dat is volgens de bond meer dan wettelijk is toegestaan en vetter dan bijvoorbeeld half-om-half gehakt, gewoon rundergehakt en soms zelfs vetter dan shoarmavlees of spareribs.

“De term (extra) mager zet mensen op het verkeerde been”, zegt directeur van de Consumentenbond Sandra Molenaar. “En het is hartstikke ongezond, want vet in gehakt is dierlijk en daarom voor een groot deel verzadigd. Dat verhoogt het ongunstige cholesterol in je bloed en dat is ongezond voor je hart en bloedvaten.”

De Consumentenbond wil dat de Nederlandse regels worden aangescherpt en het vetgehalte duidelijk op de voorkant van de verpakking komt te staan, zodat consumenten weten wat ze kopen.

De supermarkten stellen dat de etiketten niet kloppen en ze beloven deze fouten aan te passen, zo meldt de bond.