Justitie klaar met onderzoek naar ‘vergisontvoering’ Cruquius

Het Openbaar Ministerie is klaar met het onderzoek naar de ‘vergisontvoering’ in Cruquius in augustus vorig jaar. Het dossier beslaat 6000 pagina’s, zei de officier van justitie maandag in de rechtbank in Alkmaar. Tijdens een inleidende zitting met twee verdachten uit Zwijndrecht en Rotterdam gaf ze een inkijkje in de gebeurtenissen voorafgaand aan de gewelddadige ontvoering van een 56-jarige man uit Hoofddorp.

Die werd op 5 augustus 2021 uit zijn auto getrokken, een bus in geduwd en meegenomen. Het slachtoffer, door de daders voor iemand anders aangezien, werd vijf dagen later gewond uit een auto gezet in een woonwijk in Delft. De ontvoering had mogelijk te maken met de onderschepping van 1899 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen.

De avond voor het misdrijf maakten de verdachten volgens justitie deel uit van een groep die samenkwam in Rotterdam. In de loop van de avond is de groep volgens het OM naar de woning van Bilaal E. (32) in Zwijndrecht gegaan. “In zijn woning zijn telefoons gevonden met daarop berichten over het regelen van bivakmutsen, auto’s en jongens”, aldus de officier. Ze vertelde ook dat ‘s ochtends vroeg bij het huis een rode Mercedesbus is gezien waarmee het slachtoffer later die dag is ontvoerd. Samen met andere auto’s is die bus vanuit Zwijndrecht naar Hoofddorp gereden.

Een van de auto’s, een BMW, werd gebruikt om het slachtoffer klem te rijden. Op de achterbank van die auto is een sigarettenpeuk gevonden met het DNA van E. en een medeverdachte.

Uit het omvangrijke onderzoek blijkt ook dat de hele nacht een Kia Picanto in de buurt van het slachtoffer was en dat de 31-jarige Hamidah Ben H. uit Rotterdam meerdere keren contact had met de voorverkenner in deze auto. De Rotterdammer, eveneens aanwezig in de woning in Zwijndrecht, is volgens justitie ook de vermeende bestuurder van de BMW die het slachtoffer klemreed.

Onlangs is een nieuwe verdachte vanuit België naar Nederland overgebracht. Het gaat om een 29-jarige man uit Rotterdam die in België vastzat voor een ander vergrijp. Donderdag beslist de rechtbank in Haarlem over het verlengen van zijn voorarrest.

De advocaten van E. en Ben H. hebben de rechtbank gevraagd hun cliënten vrij te laten in afwachting van het strafproces. De rechtbank beslist daar later over. Een datum voor de inhoudelijke behandeling, die vier dagen in beslag zal nemen, is nog niet bekend.