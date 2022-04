Ter Apel kan ook komende dagen alle asielzoekers opvangen

De centrale opvanglocatie in het Groningse Ter Apel kan ook de komende dagen alle asielzoekers daar opvangen. “Op basis van wat we nu zien lukt het voor deze periode”, zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Het aanmeldcentrum mag maximaal 2000 asielzoekers huisvesten. Eerder zette het COA noodtenten neer om extra plekken te creĆ«ren. Na een oproep namen meerdere gemeenten asielzoekers over. Toch blijft het krap in Ter Apel, het COA klaagde maandag over een “acute capaciteitsnood” en vroeg om grote locaties die langdurig gebruikt kunnen worden om asielzoekers op te vangen.