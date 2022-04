Verdachte aanslagen Poolse supermarkten bereid te verklaren

Een van de verdachten van een reeks aanslagen op Poolse supermarkten is bereid daar een verklaring over af te leggen. Tot nu ontkende Serginio S. (27) uit Amsterdam alle betrokkenheid.

S. stond maandag terecht tijdens een inleidende zitting in de rechtbank in Alkmaar, waar hij aankondigde binnenkort bij de politie of de onderzoeksrechter meer te vertellen over zijn rol bij de reeks aanslagen.

Justitie verdenkt S. ervan een coördinerende rol te hebben vervuld door onder meer een chauffeur voor de aanslagen in Beverwijk en Heeswijk-Dinther te regelen. Ook had hij volgens het Openbaar Ministerie contact met uitvoerders. S. maakte volgens het OM deel uit van een groep van zes verdachten. De groep zou in wisselende samenstelling vijf ontploffingen bij vier Poolse supermarkten hebben veroorzaakt. De aanslagen waren in december 2020 en januari vorig jaar, waaronder twee keer bij dezelfde supermarkt in Beverwijk.

De strafzaak van S. wordt in januari 2023 inhoudelijk behandeld. Zijn advocaat heeft de rechtbank gevraagd zijn voorlopige hechtenis te schorsen, zodat S. zijn rechtszaak in vrijheid kan afwachten. Ze wees erop dat een medeverdachte, die een ontploffing zou hebben veroorzaakt, al eerder op vrije voeten is gekomen in afwachting van het proces.

De officier van justitie verzet zich tegen vrijlating, omdat de Amsterdammer wordt verdacht van een organiserende rol: “Dat is anders dan medeverdachten die hebben gereden als taxichauffeur. Voor dit soort zaken is een voorlopige hechtenis van anderhalf tot twee jaar lang, maar niet onredelijk.”

De beslissing van de rechtbank over het schorsingsverzoek volgt later.