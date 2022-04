Duizenden Nederlanders krijgen lintje van koning

“Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot”, die zin zullen duizenden mensen in Nederland dinsdag horen. Het is dan namelijk weer de jaarlijkse Lintjesregen, waarbij mensen worden benoemd tot lid, ridder of officier in de Orde van Oranje-Nassau of de Orde van de Nederlandse Leeuw. Bekende Nederlanders krijgen het lintje voor hun carrière, onbekende Nederlanders voor hun bijdragen aan de samenleving, bijvoorbeeld door jarenlang vrijwilligerswerk te doen.

Om de verrassing zo lang mogelijk overeind te houden, worden betrokkenen vaak onder valse voorwendselen ergens heen gelokt, waarna de burgemeester namens de koning de decoratie kan opspelden. Van oudsher gaan verreweg de meeste lintjes naar mensen die jarenlang vrijwilligerswerk doen.

De meeste gelauwerden worden lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanwege speciale verdiensten kunnen mensen ook ridder of officier worden. De hoogste graad in deze orde is ridder grootkruis. In de oudere Orde van de Nederlandse Leeuw bestaan drie graden. Deze onderscheidingen zijn bedoeld voor mensen met bijzondere verdiensten.

Vorig jaar kregen 2832 mensen een lintje. Dat was minder dan de 3060 in 2020 en de 2858 in 2019.