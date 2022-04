Rutgers: kaarsenverhaal Derksen is geen ‘jeugdzonde’

Johan Derksen moet het verhaal dat hij vijftig jaar geleden een bewusteloze vrouw met een kaars heeft gepenetreerd niet afdoen als een “jeugdzonde”. Dat stelt seksuoloog Yuri Ohlrichs van kenniscentrum Rutgers in een reactie op het verhaal van Derksen. Hij deed dit na eigen zeggen toen hij nog voetbalde bij Veendam.

“Dit moet en mag je niet afdoen als een jeugdzonde”, aldus Ohlrichs. “Hij was al een volwassen man toen het gebeurde. En ik ken gelukkig maar heel weinig mensen die zulke dingen doen, ook in hun jeugd.” De seksuoloog schrok niet alleen van het verhaal zelf, maar ook van de lacherige sfeer aan tafel. “Derksen maakt wéér duidelijk dat zoveel mensen niet weten dat er al heel snel sprake is van grensoverschrijdend gedrag. En dan heb ik het niet alleen over het verhaal zelf. Maar ook over de reacties aan tafel. Zulke bekentenissen zijn niet om te lachen, op geen enkele manier. Die moet je serieus nemen.”

Ohlrichs denkt niet dat het een oplossing zou zijn om Derksen nu te ‘cancellen’ om het incident. “Maar Talpa moet zijn verantwoordelijkheid nemen en op een actieve manier uitdragen wát grensoverschrijdend gedrag is. En dat op deze manier daarom lachen niet hoort.”

Volgens de seksuoloog zijn veel jonge zedendelinquenten er niet bewust op uit om hun slachtoffers te kwetsen. “Maar leg uit wat grenzen zijn, léér kijkers hoe je die aangeeft. Leg uit dat dit gedrag onacceptabel is en was, óók in de jaren zeventig. En leer vervolgens hoe je wél op een eerlijke, open en gelijkwaardige manier over seks kan praten en ook lachen.”

Talpa heeft laten weten snel in gesprek met Derksen te willen. Derksen zelf heeft al aangegeven dat hij geen excuses gaat aanbieden voor het verhaal.