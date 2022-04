Bluestour Johan Derksen gaat door zonder Derksen

De tournee The Sound of The Blues & Americana gaat vanaf zondag door, maar zonder Johan Derksen. Hij zou fungeren als spreekstalmeester. Maar theateragentschap AT Next heeft per direct de samenwerking met Derksen verbroken.

Het bureau zei donderdag deze beslissing te laten afhangen van de excuses die Derksen zou maken in het programma Vandaag Inside over zijn ‘kaarsenverhaal’. “Maar de uitzending van donderdag heeft niet ervoor gezorgd dat we ons besluit herzien”, aldus een woordvoerder. “The Sound of The Blues & Americana wordt gemaakt door een grote groep muzikanten en technici die al twee jaren nauwelijks inkomen achter de rug hebben door corona. We willen deze groep niet in de steek laten. We gaan een alternatief zoeken voor Johan, die de voorstelling aan elkaar zou praten.”

AT Next zegt het besluit zeer te betreuren: “We hebben sinds 2014 heel fijn samengewerkt met Johan. En hij heeft zich onbezoldigd ingezet voor onze muzikanten en de bluesmuziek. Hij heeft een groot hart, zeker voor de blues, en we vinden het heel jammer dat het op deze manier moet eindigen.”

Meer partijen trokken de afgelopen dagen de handen af van Derksen. Hij ligt onder vuur nadat hij dinsdag in Vandaag Inside had bekend vijftig jaar geleden een dronken en bewusteloze vrouw met een kaars te hebben gepenetreerd. Later paste hij zijn verhaal aan en zei hij dat er geen penetratie was geweest. Het verhaal veroorzaakte veel ophef.