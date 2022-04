OM legt beslag op miljoenen van hoofdrolspelers mondkapjesaffaire

Het Openbaar Ministerie heeft voor een totaalbedrag van ruim 11,5 miljoen euro beslag gelegd op de Nederlandse bankrekeningen van de hoofdrolspelers in de mondkapjesaffaire. De verdenking tegen het bestuur van Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA) is uitgebreid met verduistering.

In februari maakte het OM bekend dat zij een strafrechtelijk onderzoek was gestart naar, onder meer, (ex-)bestuurders van SHA, onder wie Sywert van Lienden. Aanleiding voor het onderzoek was de aangifte die Randstad eind december 2021 deed.