Tweede rectificatie Yvonne Coldeweijer staat online

Yvonne Coldeweijer heeft een tweede rectificatie van de video die ze deelde over de zogenaamde illegale dieetpillen van zangeres Samantha Steenwijk geplaatst. De roddelvlogger nam maandagochtend al haar woorden terug in een bericht op Instagram, maar moest van de rechter de boodschap ook tonen in een filmpje van minimaal een minuut op haar YouTube-kanaal. Dat heeft ze nu gedaan. De video moet minstens dertien dagen online blijven staan.

“In de uitzending van Life of Yvonne van 15 maart 2022 op YouTube heb ik beweerd dat Samantha Steenwijk was afgeslankt door het gebruik van verboden en gevaarlijke afslankpillen en dat ze daarover zou hebben gelogen”, staat onder meer in de boodschap op YouTube. “De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft in een vonnis van 29 april 2022 geoordeeld dat ik die bewering niet waar heb kunnen maken, dat deze onrechtmatig is tegenover Samantha Steenwijk en heeft mij daarom bevolen deze rectificatie te plaatsen.”

Steenwijk had een kort geding aangespannen tegen Coldeweijer vanwege haar beweringen over de dieetpillen. Ook stelde ze dat Steenwijk daarover zou liegen. Dat Coldeweijer de video al offline had gehaald en op haar eigen manier had gerectificeerd was volgens Steenwijk en haar advocaat niet voldoende.