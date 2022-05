VluchtelingenWerk: kwaliteit asielprocedure al jaren niet op orde

VluchtelingenWerk Nederland ziet medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) al jaren met onvoldoende informatie onder hoge tijdsdruk werken. Hierdoor is er volgens de organisatie “te weinig oog voor de menselijke maat”. VluchtelingenWerk reageert daarmee op het dinsdag verschenen rapport over het tekort aan geld en mankracht bij de IND.

Het onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid is het zoveelste onderzoek met dezelfde conclusies, stelt de vluchtelingenorganisatie, die het daarom hoog tijd vindt voor verandering. Bijvoorbeeld door een vierogenprincipe te hanteren. Hierbij zijn er altijd twee IND-medewerkers betrokken bij de behandeling van een asielaanvraag. “Los van voldoende financiĆ«le middelen is het essentieel dat er ruimte en tijd is om gedegen afwegingen te maken”, onderbouwt een woordvoerder.

VluchtelingenWerk roept het kabinet op in actie te komen. “Breng de IND in de positie om goed te doen waar ze voor is opgericht: gedegen beslissingen nemen over de beschermingsstatus van mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging.”