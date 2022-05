Drie Nederlanders aangehouden rond wedstrijd Olympique-Feyenoord

Voorafgaand aan de wedstrijd Olympique Marseille-Feyenoord heeft de plaatselijke politie drie Nederlanders aangehouden. Een Nederlander werd in de Vieux Port (Oude Haven) opgepakt voor het gooien van voorwerpen naar de politie.

Een tweede Nederlander werd bij het stadion aangehouden omdat hij een rookbom het Stade VĂ©lodrome in wilde smokkelen. Ook hield de politie een Fransman aan die een Nederlander te lijf ging. Ook de Nederlander werd aangehouden, meldt de lokale politie.

Eerder donderdag waren er chaotische taferelen bij de zogeheten fanzone in Marseille, waar supporters van Feyenoord zich ophielden. De Rotterdamse aanhang zocht een plek om te schuilen voor de regen.

Op het strand waar de fanzone was, was niets om onder te schuilen, waarop de ongeduldige Feyenoordfans door de afzetting braken. De politie wist met de nodige moeite de orde te herstellen, waarna het legioen Feyenoorders naar het stadion werd gebracht. Daarbij is voor zover bekend niemand aangehouden.

Later op de avond meldde de lokale politie dat er in totaal tien mensen zijn gearresteerd. Het is echter niet bekend om hoeveel Nederlanders het gaat en waarom de aanhoudingen zijn verricht.