Reizigers pakken weer vaker de OV-fiets

Nu de coronacrisis achter de rug is, huren reizigers weer vaker een OV-fiets. NS meldt dat er in april dit jaar bijna 10 procent meer OV-fietsritten zijn gemaakt dan in dezelfde maand in 2019.

In april dit jaar zijn er 423.000 ritten met een OV-fiets gemaakt. In april 2019 waren dat er 387.000. Daarmee is het het voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie dat het aantal ritten tot boven het niveau van drie jaar geleden stijgt. Na de uitbraak van de pandemie daalde het gebruik van de OV-fietsen.

“De piek in de maand april doet ons goed. We zien dat vooral in het weekend de OV-fietsen extra in trek zijn en dat reizigers de OV-fietsen dan met name voor sociale of recreatieve activiteiten gebruiken”, zegt een NS-woordvoerder.

Gemiddeld komt bijna 40 procent van de treinreizigers op de fiets naar het station. Na de treinreis nemen veel mensen een OV-fiets om het laatste stukje tot de bestemming af te leggen. NS biedt op dit moment 21.700 fietsen aan op bijna driehonderd locaties in Nederland. Daarbij gaat het om stations, bus- of metrohaltes en P+R terreinen.