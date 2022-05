Helder rekent nog steeds voor zomer op rapport mondkapjesdeal

Minister Conny Helder en onderzoeksbureau Deloitte hebben afgesproken dat alles op alles wordt gezet om voor de zomer het onderzoek te presenteren naar de omstreden mondkapjesdeal tussen het ministerie van VWS en Sywert van Lienden.

Dit heeft de woordvoerder van minister Helder desgevraagd aan het ANP laten weten. Dinsdag hebben Helder en Deloitte met elkaar gesproken, naar aanleiding van onenigheid tussen het onderzoeksbureau en het ministerie van Volksgezondheid.

Medio vorige maand schreef Deloitte aan het ministerie van VWS meer en betere informatie van het ministerie nodig te hebben. Secretaris-generaal Marcelis Boereboom reageerde in een retourbrief “verbaasd” op de brief en wees de meeste informatieverzoeken af.

Om desondanks “constructief met elkaar in gesprek te blijven” werd een afspraak tussen minister Helder en Deloitte ingepland. In dat gesprek “zijn afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat er alles aan wordt gedaan om de resultaten van het eerste deelonderzoek voor het zomerreces te delen”, stelt de woordvoerder van Helder.

Beide partijen hebben een gemeenschappelijk doel: “zo snel mogelijk een zorgvuldig en volledig beeld krijgen over hoe de deal tot stand is gekomen”, zegt de zegsman. De Kamer wordt later deze week ge├»nformeerd over het gesprek tussen VWS en Deloitte.

Het geduld van de Tweede Kamer is al flinke tijd op. Ook Helder heeft meerdere keren gezegd het ongeduld van de Kamer te delen, maar tekende aan dat het een omvangrijk onderzoek is. Het onderzoek naar de mondkapjesdeal is een van de deelonderzoeken naar de door de overheid ingekochte persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens de coronacrisis. Aanvankelijk zou Deloitte zijn bevindingen in een keer rapporteren. Mede op dringend verzoek van de Kamer wordt voorrang gegeven aan het onderzoek naar de deal met Van Lienden.