Kamer wil meer en snel actie van minister tegen ggz-problemen

De Tweede Kamer wil snelle en concrete acties van zorgminister Conny Helder om de problemen in de ggz aan te pakken. De wachtlijsten zijn al jaren veel te lang en ggz-instellingen sluiten afdelingen voor complexe hulp, of gaan zelfs helemaal dicht. Mensen die dringend hulp nodig hebben, komen daardoor zonder zorg op straat te staan.

Zowel coalitie als oppositie vindt dat Helder meer moet doen, en vooral ook nu meteen. De Kamer wil niet wachten op plannen, visies en onderzoeken van de minister. Daarvoor is de problematiek zowel te urgent als te lang bestaand. Veel partijen missen het gevoel van urgentie bij de minister, waaronder de VVD.

De minister moet meer regie krijgen, vinden onder meer CDA en D66. Bij sluiting van afdelingen of zelfs de instellingen, zoals recent een aantal keer is gebeurd, moet de minister “dichter op de bal zitten”, vindt D66-Kamerlid Rens Raemakers. Nu is het vaak een zaak tussen de instelling en de zorgverzekeraars.

De PvdA vindt dat de verzekeraars hun zorgplicht verzaken als ggz-instellingen door financiële problemen afdelingen moeten sluiten of er helemaal mee ophouden. Fractievoorzitter Attje Kuiken wil dat Helder die zorgplicht wettelijk gaat afdwingen.

De minister moet voorkomen dat de komende periode nog meer instellingen dicht moeten, door financiële problemen of personeelstekorten, vindt de Kamer van links tot rechts. De minister moet zowel de instellingen als de zorgverzekeraars stevig aansporen de continuïteit en kwaliteit van de ggz te garanderen.