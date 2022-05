Onderhoudsbeurt onttrekt Monument op de Dam aan het zicht

Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam krijgt een grote opknapbeurt. Die begint komende maandag en duurt tot eind december. Tijdens de werkzaamheden wordt een 5 meter hoge bouwwand rondom het monument geplaatst. Daarop komt in samenwerking met het Amsterdam Museum een tentoonstelling over het thema vrijheid, de geschiedenis van de Dam en het monument.

Het onderhoud bestaat uit twee delen. De verankering met de betonnen kern van het monument moet worden verbeterd. Ook moet de natuursteen waarmee het monument is bekleed worden gerestaureerd en waar nodig vervangen. Het gedenkteken is opgetrokken uit travertin, een Italiaanse kalksteen die gevoelig is voor inwerking van het weer en daarom goed moet worden verzorgd. Om die reden krijgt het monument elke 25 jaar grondig onderhoud, voor het laatst in 1997. Elk jaar vindt inspectie plaats.

Voor de operatie worden delen van het monument gedemonteerd. De restauratie zelf gebeurt voor een groot deel bij een steenhouwerij buiten de stad.

Het Nationaal Monument op de Dam stamt uit 1956 en is het resultaat van een samenwerking tussen beeldhouwer John R├Ądecker en architect Ko Oud. Het is opgericht ter nagedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog en staat centraal tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei.