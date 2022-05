Gemeente hamert op structurele oplossing voor overvol Ter Apel

De situatie in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel laat opnieuw zien dat er een structurele oplossing moet komen om de opvang van asielzoekers in goede banen te leiden. Dat zegt een woordvoerder van de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) heeft de veiligheidsregio Groningen vanwege de drukte in het aanmeldcentrum gevraagd crisisnoodopvang in te zetten. Daardoor kon het Rode Kruis woensdagavond zo’n tachtig mensen vanuit Ter Apel naar een noodopvang in Heerenveen brengen.

Een dag eerder moesten asielzoekers enige tijd buiten slapen omdat er geen plek meer was. Het Rode Kruis zette woensdagavond daarom uit eigen beweging tenten op bij het opvangcentrum en plaatste units om asielzoekers in op te vangen. De gemeentewoordvoerder stelt dat de hulporganisatie daarmee vooral een signaal wilde afgeven en dat er niemand in de tenten hoefde te overnachten.

“Wij hebben aangegeven dat daar ook geen sprake van kon zijn”, aldus de zegsman. “Dan krijg je een situatie die je niet wilt. Er zal elders in het land plek moeten komen.” De zegsman benadrukt dat de tenten van het Rode Kruis ook “absoluut niet nodig waren” als extra slaapplaats, doordat er crisisopvang werd geregeld in Heerenveen.

Donderdagochtend zijn alle tenten en units die het Rode Kruis neerzette weer opgeruimd, zegt de woordvoerder. Vorige maand werden paviljoententen waarin asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel werden opgevangen op last van de gemeente afgebroken omdat de vergunning afliep.