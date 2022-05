Kuipers: ministerie frustreerde uitbreiding ic-capaciteit niet

Zorgminister Ernst Kuipers spreekt tegen dat door zuinigheid en bureaucratie op zijn ministerie de ic-capaciteit tijdens de coronapandemie lager was dan die had kunnen zijn. Een paar bedden meer of minder had bovendien niet kunnen voorkomen dat de samenleving een paar keer op slot moest om overbelasting van de ziekenhuizen te voorkomen, aldus de bewindsman.

NRC meldt dat het ministerie onenigheid had met een aantal ziekenhuizen over de financiering van extra bedden op de intensive care. De krant concludeert dat ziekenhuizen daardoor werden ontmoedigd om extra plekken te creëren, terwijl daar juist grote behoefte aan was. Het ministerie zou zelfs aangeraden hebben om bedden te schrappen.

Kuipers, die destijds als ziekenhuisbestuurder verantwoordelijk was voor de verdeling van de ic-bedden, herkent die discussie over de financiering “ongelofelijk goed”. Maar hij zegt dat die de uitbreiding van de capaciteit niet heeft geschaad. Het artikel in NRC “geeft niet een compleet beeld”, aldus de minister, die er dan ook “wat afstand” van neemt. De discussie waar het artikel naar verwijst, had volgens hem betrekking op zaken als spreiding over het land, de impact op het zorgstelsel als geheel en het aantal bedden dat er al was vóór de coronacrisis.

“De insteek is steeds geweest: zoveel mogelijk ic-bedden”, zegt Kuipers. Er is in het voorjaar van 2020 “met man en macht gewerkt” om dat in zo kort mogelijke tijd voor elkaar te krijgen. Maar dat betekende wel dat mensen aan de beademing lagen in operatiekamers en op andere plekken die daar niet voor zijn bedoeld.

Vanaf de zomer daarop is gewerkt aan een meer structurele oplossing, die minder druk zou leggen op de reguliere zorg. Daarbij is besloten tot een uitbreiding van het aantal bedden van 1150 naar 1700, wat gezien werd als “het absolute maximum”, waarbij de extra capaciteit evenredig gespreid zou worden over de regio’s.

Ziekenhuizen konden geld krijgen voor extra plekken die zij vrijmaakten. Daarbij werd uitgegaan van de aantallen die zij voor de pandemie in bijvoorbeeld hun jaarverslag hadden genoemd. Maar die bleken in de praktijk niet altijd te kloppen, zegt Kuipers. Over dat uitgangspunt ontstond volgens de bewindsman in sommige gevallen discussie met het ministerie, niet over de mogelijkheid om meer bedden te realiseren.