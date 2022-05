Panel wil dat kabinet inzet op terugplaatsen ’toeslagenkinderen’

Dat het kabinet de situatie wil ‘verbeteren’ van gezinnen waar in de toeslagenaffaire een kind uit huis is geplaatst, is niet genoeg. Dat zegt Arre Zuurmond, voorzitter van het panel van gedupeerde ouders die het kabinet adviseren. De Kamer debatteert donderdag met premier Mark Rutte en andere bewindspersonen over de honderden kinderen in het schandaal die uit huis zijn geplaatst.

Het kabinet moet erop inzetten ouder en kind waar mogelijk bij elkaar terug te brengen, vindt het panel. “Dit is gewoon niet goed genoeg”, zegt Zuurmond over de huidige ambitie van Franc Weerwind (Rechtsbescherming). “Het had niet moeten gebeuren, en we moeten kijken waar we het nu kunnen herstellen.”

Zuurmond oppert om over een aantal zaken opnieuw naar de rechter te gaan. “Er wordt gezegd: we kunnen het niet ongedaan maken, want de rechter heeft dit zo besloten.” Maar over die zaken is nu meer informatie, benadrukt de voorzitter van het ouderpanel. Dus daar zou een rechter zich nog eens over kunnen buigen.

Zuurmond erkent dat de financiële malaise als gevolg van de ontspoorde fraudejacht van de overheid niet de enige reden is geweest van de uithuisplaatsing. “Maar het kan wel het duwtje zijn geweest.” Dat betekent dus ook dat er gezinnen zijn bij wie zonder de toeslagenaffaire geen uithuisplaatsing had plaatsgevonden, zegt hij.

Het ouderpanel hoopt verder dat in het debat donderdag aandacht wordt besteed aan de problemen waar veel ouders nog steeds tegenaan lopen, ook de ouders wier kinderen niet uit huis zijn geplaatst. “Formele partijen” zoals de Raad van State, de Autoriteit Persoonsgegevens en de Rekenkamer werpen blokkades op voor ouders die financiële compensatie en bijvoorbeeld psychisch herstel willen, vindt het ouderpanel.

Deze instanties klampen zich vast aan strenge regels volgens Zuurmond. “Het is voor ouders net voetballen op een veld waarbij je tot de knieën in de modder staat”, aldus de voorzitter van het panel.