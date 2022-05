Rutte bezoekt Bulgaarse premier en Nederlandse NAVO-militairen

Premier Mark Rutte reist maandag af naar Bulgarije voor een bezoek aan Nederlandse NAVO-militairen. Ook heeft hij een ontmoeting met de Bulgaarse premier Kiril Petkov.

Begin april vertrokken vier F35-gevechtsvliegtuigen met negentig man ondersteunend personeel richting Bulgarije. Twee van de vliegtuigen worden ingezet voor luchtbewaking van de oostgrenzen van het NAVO-gebied. Bij het bezoek van Rutte aan de militairen is ook commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim aanwezig.

De ontmoeting tussen Rutte en Petkov zal voornamelijk in het teken staan van de oorlog in Oekraïne. Daarnaast wordt gesproken over de rechtsstaat, anticorruptie, energie en de handelssamenwerking tussen Nederland en Bulgarije.