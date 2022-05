Rutte wil niet meer macht geven aan team uithuisplaatsingen

Premier Mark Rutte wil voorlopig geen doorzettingsmacht geven aan het ondersteuningsteam dat ouders van uit huis geplaatste kinderen helpt, zoals een deel van de Tweede Kamer wil. Hij vindt dat het team, dat een paar weken bezig is, een kans moet krijgen.

Als het team nu wel doorzettingsmacht krijgt “breek je volledig in het stelsel in. Dat leidt alleen maar tot vertraging”, zei Rutte in het debat over uithuisplaatsingen van gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire.

“Laten we deze oplossing een kans geven”, vindt Rutte. De teamleden willen dat volgens hem zelf ook. De eerste ervaringen zijn positief. “Geef dat team een paar maanden een kans. Als wij merken dat het wel nodig is om verdere juridische onderbouwing te geven, dan doen we dat.”

Ondanks forse kritiek op deze onwil van Rutte, zoals een aantal oppositiepartijen die weigering noemde, bleef de premier bij zijn standpunt. Het is onverstandig om nu in te grijpen in de taken van het ondersteuningsteam. Als de Kamer het anders wil, moet die maar met moties komen.

Rutte wil ook niets weten van een deadline waarop alle uithuisplaatsingen opnieuw zijn beoordeeld. “We kunnen die herbeoordelingen voor een bepaalde datum niet toezeggen.”